متحدث "الصحة" يكشف موقف مصر في وباء كورونا

22 مارس 2020 - 12:20 ص

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا وصلت إلى 41 حالة وتم وخروجهم من مستشفى العزل.



وأشار مجاهد - في مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على قناة mbc مصر- إلى ارتفاع أعداد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من سلبية إلى إيجابية إلى 73 حالة، لافتا إلى وجود حالتي وفاة لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عاما من الجيزة ورجل مصري يبلغ من العمر 79 عاما.



وتابع هناك انخفاض في عدد الحالات بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية والهدف منها هو تقليل الاختلاط وزيادة المباعدة.

