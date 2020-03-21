مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

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قال  المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الصحة تستخدم توليفة من الأدوية التي تحقق نجاحات في علاج كورونا ويتم تطبيقها على كل المصابين في مصر.
وأضاف  نادر سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" مش عايزين نوصل لمرحلة  الجائحة، ووزيرة الصحة حذرت من تجاوز عدد المصابين الـ 1000 حالة مصابة، والأمور في مصر مازالت تحت السيطرة ".
وتابع نادر سعد:" نحن في وضع استثنائي وقرار غلق المساجد استثنائي ونستهدف حفظ النفس والحفاظ على مصر من وباء يفتك بالعالم ولا نلقي بايدينا إلى التهلكة" مطالبا الشعب الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الإختلاط وتجنب الزحام والتواجد في اماكن مغلقة".

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