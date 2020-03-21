» فرنسا.. 112 وفاة بكورونا ترفع العدد إلى 562

21 مارس 2020 - 11:04 م

سجلت فرنسا، السبت، 112 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 562.



جاء ذلك في بيان صادر عن الصحة العامة الفرنسية، أوضحت فيه تسجيل 1847 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 14 ألفا و459.

وأكدت أن 1525 فردا يعالجون في العناية المركزة من بين الإصابات.

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا نحو 300 ألف حول العالم، توفي منهم قرابة 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.