» كورونا.. 113 إصابة جديدة في 7 دول عربية

21 مارس 2020 - 11:00 م

سجلت 7 بلدان عربية، السبت، 113 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وفق بيانات رسمية.



في الرياض، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 392، حسب ما أفادت الوكالة الرسمية (واس).

وذكرت الوزارة أن إجمالي المتعافين من المرض بلغ 16 حالة.

وفي أبوظبي، أفادت السلطات الإماراتية بتسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 153.

وقالت المتحدثة باسم القطاع الصحي في الإمارات فريدة الحوسني، خلال مؤتمر صحفي، إنه "تم تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا تعود جميعها لأجانب".

وأوضحت أن الإصابات الجديدة شملت 3 من بريطانيا و3 من باكستان، و4 من بنغلاديش، وشخصا من كل من البرتغال وبولندا والولايات المتحدة، و"جميعهم حالاتهم مستقرة".

وأشارت المتحدثة إلى شفاء 7 حالات جديدة لمصابين بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي شُفيت 38.

وفي الدوحة، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 481.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن معظم حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا إلى دولة قطر، ومنها حالتان لمواطنين قطريين، والأخرى تعود لوافدين دون ذكر جنسياتهم، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وذكرت أن إجمالي المتعافين من المرض بلغ 17 حالة.

وفي بيروت، أعلنت الصحة اللبنانية، في بيان، ارتفاع مصابي كورونا إلى 206 إثر تسجيل 19 حالة جديدة.

فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان، تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 214 في عموم البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة جرى تسجيلها في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق.

وأشارت إلى أن الإصابات تعافى منها 52، بينما بقي عدد الوفيات دون تغيير عند 17.

من جانبه، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 100، منها حالة شفاء واحدة.

واعتبر الوزير، خلال مؤتمر صحفي بعمان، أن رقم ضحايا "كورونا" في المملكة "ليس بكبير، لكنه مؤشر خطير على استهتار البعض خلال الأيام الماضية"، في إشارة إلى عدم التزام البعض بحظر التجوال المعلن.

وفي فلسطين، أعلن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان، إصابة جديدة بكورونا لفتاة عشرينية من قرية شقبا غرب مدينة رام الله.

ويرتفع بذلك تعداد الإصابات منذ ظهور المرض في فلسطين إلى 53 أُعلن عن تعافي 17 منهم.

وحتى السبت، أصاب كورونا أكثر من 300 ألف حول العالم، توفي منهم قرابة 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.