الولايات المتحدة.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 282

21 مارس 2020 - 10:40 م

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، السبت، إلى 282، فيما بلغت حصيلة الإصابات 22 ألفا و132.



جاء ذلك بحسب موقع ورلد ميترز، المتخصص في متابعة مختلف الإحصائيات حول العالم وأرقام متطابقة جمعتها الأناضول.

وحتى الجمعة، سجلت السلطات الأمريكية 273 حالة وفاة و19 ألفا و762 إصابة، بحسب موقع "بيزنس انسايدر" الإخباري المحلي.