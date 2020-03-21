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كورونا.. 600 طبيب فرنسي يقاضون رئيس وزرائهم

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المصريون ووكالات

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رفع 600 طبيب فرنسي دعوى قضائية، السبت، ضد رئيس الوزراء البلاد إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أغنيس بوزين، بدعوى تقصيرهما في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، رفع الأطباء الدعوى ضد فيليب وبوزين (استقالت من منصها في فبراير/ شباط الماضي)، لدى "محكمة العدل الجمهورية" (تختص في محاكمة الوزراء).
ويتهم الأطباء، فيليب وبوزين بـ"الكذب"، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس.
وقال محامي الأطباء، فابريس دي فيسيو، في تصريحات للصحفيين، إنه "من الضروري فتح تحقيق للكشف عن المعلومات التي تم إخفاؤها عن الفرنسيين".
من جهة أخرى، طالب العاملون بدور رعاية المسنين، الحكومة بتوفير الكمامات الطبية بشكل كافٍ.
وأفادوا في رسالة موجهة إلى وزير الصحة أوليفييه فيران، بأن نقص الكمامات الطبية قد يتسبب في وفاة 100 ألف مسن.
وبلغ عدد إصابات كورونا في فرنسا 12 ألفا و612، فيما سجلت 450 وفاة، حتى السبت.
وحتى مساء السبت، أصاب الفيروس نحو 300 ألف حول العالم، توفي منهم قرابة 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية. -

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