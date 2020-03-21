فنادق الغردقة تعلن خلوها من السياح تمامًا

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أعلن عدد من الفنادق والقرى السياحية في الغردقة خلوها من السائحين تمامًا بعد انتهاء إجازات السائحين الأوروبيين ومغادرتهم لبلادهم، وعدم استقبال أي سائحين جدد، وذلك لتطبيق وزارة الطيران قرار وقف الطيران الدولي.

وقرر عدد من ملاك القرى السياحية بالغردقة ومرسى علم إغلاق قراهم السياحية لعدم وجود إشغالات بها، بعد انتهاء عمليات التعقيم والتطهير لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ووضع العاملين بها تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس، للسماح لهم بمغادرتهم إلى منازلهم.

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