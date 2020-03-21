» إيطالي ينتحر من أعلى فندق لوفاة عائلته بسبب "كورونا"

21 مارس 2020 - 09:24 م

شهدت إحدى المدن الإيطالية وفاة شاب منتحرًا بعد فقدان أفراد عائلته بسبب فيروس كورونا المستجد.







ووثق مقطع فيديو لحظة الانتحار حيث أقدم الشاب على الصعود إلى أعلى مبنى فندق وألقى بنفسه ليلقى حتفه على الفور في مشهد صادم.







وسجلت السلطات الإيطالية، وفاة 793 شخصا في أنحاء البلاد اليوم السبت، بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4825، منذ أن وطأها الفيروس القاتل.





وقالت السلطات إن عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 53578 مصابا، شفي منهم 6072.

وكانت سلطات إقليم لومبارديا في شمال إيطاليا قد أعلنت عن تسجيلها نحو 546 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز حصيلة ضحايا الوباء في الإقليم ثلاثة آلاف شخص.

وأشار المسؤول إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في المنطقة التي تضم العاصمة المالية ميلانو ارتفع منذ يوم الجمعة بـ3251 حالة جديدة إلى 25515.