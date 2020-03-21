» "ديبالا" يعلن إصابته بـ"كورونا"

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كشف نجم المنتخب الأرجنتيني وفريق يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

جاء هذا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، كما أعلن عن إصابة صديقته أوريانا بذات الفيروس.

وكتب عبر حسابه :" مرحباً بالجميع، أردت أن أبلغكم بأننا قد تلقينا للتو نتائج اختبار Covid-19 ، وقد أظهرنا أنا وأوريانا نتائج إيجابية، لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة. شكرا على رسائلك وتحياتي".

وأعلنت إيطاليا اليوم السبت وفاة 793 شخصًا بفيروس كوورنا المستجد.


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