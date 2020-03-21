بعد إغلاقها أمام المصلين.. الأوقاف تمنع صلاة الجنازة بالمساجد

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الأوقاف تمنع صلاة الجنازة بالمساجد
الأوقاف تمنع صلاة الجنازة بالمساجد
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فتحي مجدي

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لم يقتصر قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على إغلاق المساجد أمام روادها للصلاة، بل امتد القرار الذي سيتم تطبيقه لمدة 15 يومًا إلى الأموات، حيث لن يسمح بأداء صلوات الجنازة داخل المساجد.

وقال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ في تعميم موجه إلى العاملين بالمساجد: "تؤكد وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها بعدم فتح المسجد بأية حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف طوال مدة غلقه".

وأضاف: "أما صلاة الجنازة فتتم في الساحات المفتوحة أو الخلاء، ولا يتم فتح المسجد على الإطلاق بأية حال من الأحوال، ولا سيما أن صلاة الجنازة ليس بها ركوع ولا سجود، ولا تُعد إقامتها بالمسجد شرطًا لصحتها، وهي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيقاف صلاة الجماعة والجمعة في كل المساجد على مستوى الجمهورية.

وأكد في بيان، أن "القرار يأتي بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19 ) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر".

وتضمن القرار، إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية:

اللهُ أكبر , اللهُ أكبر  . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله

ألا صلوا في بيوتكم

ألا صلوا في رحالكم

الله أكبر  الله أكبر

لا إله إلا الله

وألزم الوزير، جميع العاملين بالأوقاف بالتنفيذ الفوري للقرار.

 

 


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