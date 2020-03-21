مهرجان كان الفرنسي يفتح أبوابه لمشردي كورونا

أعلن المسؤولون في كان الفرنسية، الجمعة، أن المدينة ستفتح الجناح المخصص لمهرجانها السينمائي السنوي، الذي تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، للمشردين، مع انتشار الوباء في فرنسا.

وتم إلغاء مهرجان كان السينمائي، الذي كان مقررا في الفترة الممتدة من 12 مايو إلى 23 منه، بسبب انتشار وباء كوفيد-19، الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وسجلت فرنسا، الجمعة، 78 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد وفيات المرض في البلاد إلى 450. وتم تأكيد حوالي 12612 إصابة، لكن السلطات تحذر من أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.