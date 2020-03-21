إيقاف الصلاة وتأجيل الامتحانات.. أهم قرارات الحكومة اليوم

الطيب حسين
أصدرت وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للجامعات، قرارات هامة اليوم السبت، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
1- الأوقاف تقرر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة داخل مساجد الجمهورية لمدة أسبوعين.
2. الأزهر يقرر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة بالجامع الأزهر مؤقتا.
3. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات .
4- الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو
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