إيقاف الصلاة وتأجيل الامتحانات.. أهم قرارات الحكومة اليوم

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أصدرت وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للجامعات، قرارات هامة اليوم السبت، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

1- الأوقاف تقرر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة داخل مساجد الجمهورية لمدة أسبوعين.

2. الأزهر يقرر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة بالجامع الأزهر مؤقتا.

3. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات .

4- الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو


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