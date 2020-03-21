» إيطاليا تسجل 550 وفاة في إقليم واحد بسبب "كورونا"

21 مارس 2020 - 06:57 م

حصد فيروس كورونا المستجد، حياة 550 في إقليم إيطالي واحد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت سلطات إقليم لومبارديا شمال البلاد عن تسجيلها نحو 550 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس القاتل.

وبها تتجاوز حصيلة ضحايا الوباء في الإقليم ثلاثة آلاف شخص.

وأكد مستشار رعاية لومبارديا، جوليو غاليرا، اليوم السبت وفاة 546 حالة بسبب الفيروس خلال يوم، ما رفع إجمالي عدد الوفيات هناك إلى 3095.

وأشار المسؤول إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في المنطقة التي تضم العاصمة المالية ميلانو ارتفع منذ أمس بـ3251 حالة جديدة إلى 25515.

وحسب بيانات أمس الجمعة، سجلت في عموم أراضي إيطاليا 4032 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، أي أكثر مما سجل في أي دولة أخرى على مستوى العالم.