لسد العجز.. تصنيع أقنعة الوجه من الملابس الداخلية

21 مارس 2020 - 06:45 م

غيرت شركة يابانية تقوم بتصنيع حمالات الصدر، نشاطها إلى إنتاج أقنعة الوجه، في ظل الإقبال المتزايد عليها، جراء المخاوف من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وستقوم شركة "أتسومي" للأزياء بتصنيع الأقنعة من خلال إعادة استخدام الملابس الداخلية النسائية، بعد الإعلان عن مدينة "هيمي" حيث يوجد مصنع الشركة لم يعد لديها سوى 600 قناع وجه.

وباستخدام بطانة القماش من حمالات الصدر، تخطط الشركة الآن لزيادة إنتاجها وإعطاء 1000 قناع للمؤسسات الطبية والتعليمية، ما يعطي الأولوية للذين هم في أمس الحاجة إليها.

وجاء التحول في الإنتاج، بعد أن أدرك موظف أنه تم استخدام مواد مماثلة في أقنعة يمكن التخلص منها، وسيبدأ العمال في التصنيع خلال ساعات من الآن، وفق صحيفة "ديلي ستار".

وقال هيروشي هيناتا، مدير مبيعات الشركة: "نأمل أن نتمكن من المساهمة في المجتمع مع استمرار نقص أقنعة الوجه. حتى هذه الأقنعة يمكن أن تمنع الفيروس من الانتشار إلى الآخرين من خلال السعال أو العطس".