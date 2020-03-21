"تركي آل الشيخ" يتبرع بمبلغ ضخم لمدينة أوروبية

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تبرع المستشار السعودي تركى آل الشيخ، بمبلغ 500 ألف يورو لمواجهة فيروس كورونا المستجد بإسبانيا.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى، على التبرع لأهل المدينة بالمبلغ.

وفى بيان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قال النادي: "بناء على توجيه من مالك النادى السيد تركى آل الشيخ، قرر نادى ألميريا التبرع بمبلغ 500 ألف يورو دعما من النادى لأهل المدينة لمواجهة فيروس كورونا، وسيكون بالتنسيق مع عمدة المدينة والجمعية الخيرية الخاصة بالنادى".


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