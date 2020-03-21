وزير الصحة الفرنسي يصدم العالم بشأن "كورونا"

21 مارس 2020 - 06:10 م

كشف وزير الصحة الفرنسي، عن المخاطر المتوقعة لتفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، موضحًا أن "الوضع سيسوء أكثر في الأيام المقبلة".

وحسب "سكاي نيوز" قال الوزير الفرنسي: "علينا التحلي بالصبر والتضامن قبل رؤية ثمار الجهود التي نبذلها لمواجهة فيروس كورونا".

وكانت فرنسا قد أغلقت المطاعم والحانات والمدارس، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن هذه الإجراءات غير المسبوقة في وقت السلم مطلوبة إذ أن عدد المصابين يتضاعف كل ثلاثة أيام ومع ارتفاع عدد الوفيات.