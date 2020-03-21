تحذير من موجة ثانية لـ «فيروس كورونا» تقتل الآلاف

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حذر أحد الخبراء من أن فيروس كورونا قد يعود في الشتاء ويؤدي إلى وفاة آلاف الضحايا الآخرين.

ويعتقد عالم الأحياء الدقيقة الأمريكي "تشارلز جربا"، أن الفيروس يمكن أن يتبع نمط الأنفلونزا، حيث تختفي الحالات غالبًا بحلول شهر مايو.

وفي حين تفضل الأنفلونزا الطقس البارد والجاف، وتتراجع الإصابة بها مع بداية الصيف، حذر أستاذ جامعة "أريزونا" أيضًا من أن الفيروس يمكن أن يصبح أكثر عدوانية بعد انتهاء الصيف.

وعندما سئل عما إذا كانت الحالات يمكن أن تزيد عندما تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى، أجاب: "نعم، هذا ممكن. القلق هو أنها تهاجر إلى نصف الكرة الجنوبي وتستمر هناك خلال فصل الشتاء. يمكن أن تعود بعد ذلك هذا الشتاء، لأن هذا ما تفعله الأنفلونزا ، فهي تنتقل من موسم إلى آخر".

واستدرك عالم الأحياء الأمريكي: "هذا أحد المخاوف لكننا لا نعرف على وجه اليقين"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وجاء ذلك بعد أن قال الدكتور مايكل سكينر، المحاضر في علم الفيروسات بجماعة "إمبريال كوليدج" في لندن: "لا يمكننا استبعاد موجة ثانية".

وأضاف لصحيفة "ديلي تليجراف": "يمكن أن يتباطأ بشكل جيد خلال الصيف ولكن أعتقد أن معظم الناس يتوقعون أنه من المحتمل أن تعود كموجة ثانية".

وتابع: "من الشائع أن تتحدث الأنفلونزا عن موجة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، وحتى في عام 2009 كان لدينا موجتان هناك أيضًا". وأشار إلى أنه "كان من الصعب تصديق أنه سيختفي ما لم يصب الجميع وكلهم محصنون".

وتم استخدام عقار "فافيبيرافير" في التجارب السريرية في مدينة "ووهان" الصينية - معقل فيروس كورونا – التي شملت 340 مريضًا بفيروس كورونا.

وأظهر الأشخاص الذين أعطوا الدواء في تحسنًا أكبر في الصدر مقارنة بمن لم يتلقوه.

يستخدم الأطباء في اليابان نفس الدواء - المعروف أيضًا باسم "أفيجان" - على مرضى الفيروس الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة في محاولة لمنع انتشار المرض.


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