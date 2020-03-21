  • السبت 21 مارس 2020
  • بتوقيت مصر08:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة

تصريحات إثيوبية مفاجئة عن سد النهضة

الأوقاف تمنع صلاة الجنازة بالمساجد

بعد إغلاقها أمام المصلين.. الأوقاف تمنع صلاة الجنازة بالمساجد

ترامب

"كورونا" تحاصر "ترامب".. 3 آلاف إصابة في ولاية واحدة

شريف إكرامي

إكرامي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة

ارشيفية

إيطاليا تسجل نحو 800 وفاة بسبب "كورونا"

الجامع الأزهر

إيقاف الصلاة وتأجيل الامتحانات.. أهم قرارات الحكومة اليوم

تركى ال الشيخ

"تركي آل الشيخ" يتبرع بمبلغ ضخم لمدينة أوروبية

السيسي وتاج الدين

قرار رئاسي بتعيين "عوض تاج الدين" مستشارًا لـ"السيسي"

تصنيع أقنعة الوجه من الملابس الداخلية

لسد العجز.. تصنيع أقنعة الوجه من الملابس الداخلية

ارشيفية

وفاة مطرب شهير بشكل مفاجئ

في لبنان..

إصابة وزير سابق بـ"كورونا"

الرياضة

كورونا
كورونا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

إصابة أربعة كهنة مصريين بـ«كورونا» في أمريكا

#

السعودية تعلن إصابة 67 حالة جديدة بـ«كورونا»

#

الكويت.. تسجيل 12 إصابة جديدة بـ“كورونا“

#

إصابة المرشح لخلافة «ميركل» بـ«كورونا»

أصيب محمد الصفدي، الذي كان مرشحا لتولي رئاسة الوزراء مؤخرا في لبنان، بفيروس كورونا اليوم السبت.

وقالت الوزيرة اللبنانية السابقة فيوليت خير الله، زوجة السياسي الطرابلسي في بيان صادر عن مكتبها، إن الوزير السابق محمد الصفدي بحالة جيدة، آملة في أن ينضم قريبا إلى لائحة المتعافين من الفيروس.

وأكدت خير الله أنه تم إبلاغ كل الموظفين والأصدقاء والأقارب الذي اختلطوا به كي يحجروا أنفسهم.

وأوضحت خير الله أنها تخضع للحجر المنزلي للمدة الصحية المطلوبة، علما أن نتيجة فحوصاتها جاءت سلبية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت بعد ظهر اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 206 حالات.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الانتشار، وعليه تشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ترامب: سنقضي على "كورونا" بأسرع مما نتوقع
» دولة عربية تمنح مواطنيها إنترنت مجاني للبقاء في المنزل
» إيطاليا تسجل 550 وفاة في إقليم واحد بسبب "كورونا"
» تراجع أسعار الذهب اليوم السبت
» استقرار أسعار الدولار اليوم السبت
» إيران.. وفاة 123 حالة وفاة وإصابة 966 بكورونا خلال 24 ساعة
» الأهلي يوافق على رحيل شريف إكرامي
» تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات
» علامات جديدة للكشف عن «كورونا»
» رونالدينيو يحتفل داخل السجن
» "الشناوي": هذا سبب رحيلي عن الزمالك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة