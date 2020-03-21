  • السبت 21 مارس 2020
  • بتوقيت مصر08:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة

تصريحات إثيوبية مفاجئة عن سد النهضة

الأوقاف تمنع صلاة الجنازة بالمساجد

بعد إغلاقها أمام المصلين.. الأوقاف تمنع صلاة الجنازة بالمساجد

ترامب

"كورونا" تحاصر "ترامب".. 3 آلاف إصابة في ولاية واحدة

شريف إكرامي

إكرامي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة

ارشيفية

إيطاليا تسجل نحو 800 وفاة بسبب "كورونا"

الجامع الأزهر

إيقاف الصلاة وتأجيل الامتحانات.. أهم قرارات الحكومة اليوم

تركى ال الشيخ

"تركي آل الشيخ" يتبرع بمبلغ ضخم لمدينة أوروبية

السيسي وتاج الدين

قرار رئاسي بتعيين "عوض تاج الدين" مستشارًا لـ"السيسي"

تصنيع أقنعة الوجه من الملابس الداخلية

لسد العجز.. تصنيع أقنعة الوجه من الملابس الداخلية

ارشيفية

وفاة مطرب شهير بشكل مفاجئ

رونالدينيو يحتفل داخل السجن

الرياضة

رونالدينيو
رونالدينيو
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

جائزة جديدة لـ "رونالدينيو" داخل محبسه

#

أشهر سجينة في السعودية تحاول الانتحار داخل السجن

#

أول صور لـ «رونالدينيو» داخل محبسه

#

ابنة خيرت الشاطر تؤدي الامتحانات داخل السجن

يمر عيد ميلاد النجم البرازيلي السابق رونالدينيو جاوتشو، الذي يوافق اليوم اللسبت في ظروف غير مناسبة، حيث يقبع خلف القضبان.

 ويحتفل نجم وأندية برشلونة وميلانو وغيرها، بعيد ميلاه الأربعين اليوم.

ولد نجم كرة قدم رونالدينيو في عام 1980 بمدينة بورتو أليغري، حيث بدأ حياته المهنية في أندية لانجندونك للشباب، بيلو هوريزونتي، ثم لعب لصالح غريميو.

وفي عام 2001، انتقل (في عمر 21 عامًا) إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد ذلك كانت فترته الذهبية في برشلونة وميلانو، قبل العودة إلى وطنه.

وفي عام 2005، أصبح النجم البرازيلي أغلى لاعب كرة قدم، إذ بلغت تكلفته 50 مليون يورو ، وبجانبه في هذه القائمة: تييري هنري ورود فان نيستلروي وأندري شيفتشينكو حسب موقع "إس سبورت".

ولعب رونالدينيو 97 مباراة دولية للمنتخب البرازيلي، حيث سجل 33 هدفا، وأحرز الكرة الذهبية لعام 2005 والعديد من جوائز الفريق.

وانتهت حياته المهنية كلاعب كرة قدم في عام 2015.

جدير بالذكر أن روناليدينو سيبقى في السجن حتى ستة أشهر، بعد تهمته بمحاولة دخول البراغواي بجواز سفر مزور.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ترامب: سنقضي على "كورونا" بأسرع مما نتوقع
» دولة عربية تمنح مواطنيها إنترنت مجاني للبقاء في المنزل
» إيطاليا تسجل 550 وفاة في إقليم واحد بسبب "كورونا"
» تراجع أسعار الذهب اليوم السبت
» استقرار أسعار الدولار اليوم السبت
» إيران.. وفاة 123 حالة وفاة وإصابة 966 بكورونا خلال 24 ساعة
» الأهلي يوافق على رحيل شريف إكرامي
» تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات
» علامات جديدة للكشف عن «كورونا»
» رونالدينيو يحتفل داخل السجن
» "الشناوي": هذا سبب رحيلي عن الزمالك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة