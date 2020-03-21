منح نصف الجيش العراقي إجازة بسبب "كورونا"

21 مارس 2020 - 05:57 م

منحت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، نصف أفراد قوات الجيش إجازات عن العمل بسبب فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان رسمي بحسب موقع "بغداد اليوم"، أنه "استنادا إلى قرار لجنة الأمر الديواني ( 55 ) لسنة 2020 الخاص بمنع انتشار فيروس كورونا المستحدث وطرق الوقاية منه، وتحسبا لتطور الموقف ولأهمية صحة منتسبي القوات المسلحة في الوقت الراهن، نسب السيد رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغامني، العمل بنظام الإجازات وكما يأتي:

"يبقى الضباط والمراتب الذين يتمتعون بالوجبة الحالية للإجازات في منازلهم وحتى 31 مارس 2020، وأنه عند التحاق الوجبة الحالية من الإجازة الدورية تقوم القيادات والوحدات بانتخاب مثابة يتم الاتفاق عليها بعيدة عن الوحدات يجري فيها فحص المجازين الملتحقين من قبل امريات الطبابة في القيادات والفرق ووحدات الميدان الطبية لغرض التأكد من خلوهم من اعراض المرض قبل دخولهم الى الوحدات ليتسنى العمل على ابعاد المراتب المرضى عن الوحدات ومن ثم يجري نزول الوجبة اللاحقة، ويعتبر هذا الامر سياقا لكافة الوجبات التي تلتحق من الإجازة الدورية".

وأضاف البيان: "يكون العمل بنظام الاجازات لكافة قطعات الجيش في الوحدات الفعالة وقطعات المقر العام بنظام البديل وبمعدل (15) يوم لكل وجبة".

وتابعت الوزارة أنه "يسري العمل بنظام البديلين المشار اليه في المادة (3) أعلاه اعتبارا من 1 أبريل 2020".

وأكد البيان أنه "على قيادة القوات البرية اشعار القيادات والفرق العمل بنسبة الموجود من الوحدة على الأرض 50% ولا يسمح باقل من ذلك".

وأضاف: "يشمل العمل بالإجازات انفا ( قيادات الاسلحة والمعاونيات التي لديها وحدات عمق وكافة الوحدات المرتبطة برئاسة اركان الجيش)"، و"يبقى العنصر النسوي بإجازة مفتوحة عدا العاملين بالمجال الطبي".

ولفت البيان إلى أنه "فيما يخص المقر العام يكون العمل بنسبة 50% من مجموع الدائرة أو المديرية ويترك تحديد الأمر إلى رئيس الدائرة / المديرية، ويجري العمل بالأمر على الجميع (قادة - امرين - ضباط - مراتب - موظفين)".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" و3 وفيات ليصبح إجمالي عدد الإصابات 208 والوفيات 17.