الأوقاف توحد صيغة جديدة للأذان

21 مارس 2020 - 05:55 م

أعلنت وزارة الأوقاف صيغة جديدة للأذان اليوم الجمعة، عقب قرار بوقف إقامة صلاة الجمع والجماعات.

كما قررت الوزارة، غلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه سيتم الاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بصيغة جديدة.

وجاءت الصيغة كما يلي:

اللهُ أكبر , اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر , اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله

ألا صلوا في بيوتكم

ألا صلوا في رحالكم

الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله