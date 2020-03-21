» رئيس "السكك الحديدية": "متواجدون بين الناس ومش خايفين"

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السكة الحديد

الأولى

كورونا

أكد سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أنهم يتعاملون يوميا مع مليون راكب، و47 ألف عامل موظف بالسكة الحديد، موضحا أنهم وزعوا منشورات توعية بفيروس كورونا، فضلا عن تخصيص ساعة لتوعية العاملين بالتعامل مع الوضع.

وأضاف "عبدالتواب"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أنه تم توزيع كمامات ومطهرات على العاملين في شباك التذاكر، وأنهم يقومون بتطهير 3500 عربة وجرار يوميا، معقبا: "متواجدون بين الناس ومش خايفين".

وتابع: "أنهم يعقمون كل شيء يمكن أن يلمسه الراكب داخل عربة القطار، خاصة المناطق المعدنية، منوها بأنه لا يمكن تقليل عدد القطارات من دون تقليل الركاب، وإلا ستزداد الكثافة داخل القطارات.

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