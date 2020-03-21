» الجامعات تعلن عن موقف امتحانات الترم الثاني

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متابعات- أمينة عبد العال

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الجامعات

امتحانات

قرار جمهورى

قرر المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم 698 بتاريخ اليوم 21 مارس تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على ألا تنعقد قبل السبت 30 مايو وفقا للجداول التي ستعلن عنها كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقا وفقا لمستجدات الأمور.

كما أشار المجلس إلي أنه سيكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها التزاما بخطة الدولة للحفاظ على صحة المصريين ومنع انتشار الفيروس الوبائي.

جدير بالذكر أنه قد تم صدور قرار جمهوري بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين لمنع انتشار فيروس"كورونا".


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