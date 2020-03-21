» غلق المتاحف والمواقع الأثرية

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غلق المتاحف والمواقع الآثرية
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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية ابتداء من صباح يوم الإثنين الموافق 23 مارس حتى 31 مارس 2020 وذلك للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعايير العالمية.

 يأتي ذلك استمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخلال هذه الفترة سيتم أيضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.


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