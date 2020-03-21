خسارة 2.3 مليون وظيفة في الدول العربية بسبب كورونا

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متابعات- أمينة عبد العال

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أسواق المال

البورصة،

كورونا

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، إن فيروس كورونا أدى إلى استنفار عالمي فيما يتعلق من الناحيتين الإدارية والاقتصادية ما سبب رعبا في أداء  الأسواق العالمية المالية والعامة في 197 دولة يقطنها 7 مليارات و675 مليون إنسان.

وأوضح في تصريحات صحفية أن أسواق المال تكبدت خسائر ممثلة في أسواق البورصة والمصارف والبنوك 6 تريليونات دولار منها خسائر فادحة ففقدت نتيجتها أسواق الأسهم  3 تريليونات و150 مليار  دولار.

وأضاف أن فيروس كورونا من المحتمل إن لم يتم وجود علاج له واستمرار انتشاره  يؤدي إلى خسارة 2.3 مليون وظيفة في الدول العربية من بين 22 دولة عربية يقطنها 360 مليون عربي حيث  معظم تلك الوظائف من العمالة غير المنتظمة وسيكون لها تأثيرات بعيدة المدى على سوق العمل ليس عربيا فقط بل دوليا أيضا.

 


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