» بسبب كورونا.. تصرف غير متوقع من فنان شهير في العزل المنزلي

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فيديو

كورونا

مها أحمد

مجدي كامل

شارك الفنان مجدي كامل، بمقطع فيديو قصير عبر حسابه على إنستجرام، التقطه ابنه "عادل"، أثناء مشاركته لأعمال المنزل مع زوجته الفنانة مها أحمد، وهما داخل المطبخ، خلال فترة تطبيق العزل المنزلي الطوعي، لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وعلق مجدي كامل، على الفيديو قائلًا: "خليك في البيت احم نفسك وأسرتك احم بلدك يارب عفوك ورضاك# الحمد لله يارب احم مصر وجميع الدول العربية والعرب جميعا في جميع بلاد العالم احم الإنسانية".

وانضم الفنان مجدي كامل مؤخرًا لمسرحية الملك لير مع النجم الكبير يحيي الفخراني، حيث بدأ بالفعل البروفات المكثفة مع تامر كرم مخرج العمل علي شخصية "كنت".

مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم وترجمة فاطمة موسى.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان مجدى كامل الدرامية مسلسل "حدوتة مرة" بطولة غادة عبدالرازق والذى تم عرضه فى السباق الرمضانى السابق والذى حقق نجاحا كبيرا.


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