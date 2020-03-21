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لأول مرة.. كواليس تسجيل أغنية "ست الحبايب"

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فايزة أحمد
فايزة أحمد
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عيد الام

أغنية

حسين السيد

فايزة أحمد

ست الحبايب

كشف الشاعر حسين السيد، في وقت سابق، كواليس أغنية "ست الحبايب" لـ فايزة أحمد، والتي تعتبر واحدة من أشهر وأنجح أغاني الأم، إن لم تكن أشهرها وأنجحها على الإطلاق.

كتب كلمات أغنية "ست الحبايب" الشاعر حسين السيد، من خلال تجربة حية صادقة مع والدته، وذلك عام 1958 وقبل عيد الأم بيوم واحد، وأثناء زيارته لوالدته تذكر أنه لم يشتر هدية لها، وكانت تسكن في الدور السادس، الأمر الذي يصعب معه النزول والعودة مرة أخرى لشراء هدية لها، فما كان منه إلا أنه توقف أمام باب المنزل، وبدأ في استدعاء المعاني والذكريات بفضل أمه عليه وبدأت الكلمات والمعاني تتدفق غزيرة كثيرة ليسجلها على ورقة "متهالكة" كانت بجيبه.

 قال حسين السيد في أحد حواراته: "قرأت على أمي ما كتبت فاذا بها تدمع عيناها وتظل تبكي وتخبرني بأن تلك الكلمات هي أغلى هدية في حياتها".

أضاف حسين السيد: قلت لها سوف تسمعين تلك الكلمات كأغنية في الإذاعة، مشيرًا إلى أنه لم يكن حينها قد تقرّر هذا الأمر ولكنه لا يعرف لماذا قال ذلك؟".

واختتم حسين السيد: "جاءتني فكرة أن أعرض تلك الكلمات الوليدة علي صديقي الموسيقار محمد عبد الوهاب وبالفعل قرأت أول مطلعها له بالتليفون فإذا به يرجوني أن أذهب إليه بباقي الكلمات".


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