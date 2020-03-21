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أثارت تعاطف الملايين.. صورة لفتاة وجدها في الحجر الصحي

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فتاة وجدها في الحجر الصحي
فتاة وجدها في الحجر الصحي
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علا خطاب

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مواقع التواصل

صورة

كورونا

حجر صحى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ فتاة وجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، في الحجر الصحي، بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد، في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية،إذ أثارت الصورة تعاطف الكثيرين.

وبدأت الواقعة عندما أجرت كارلي بويد خطبتها، خلال تواجد جدها في الحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، لذلك لم تجد طريقة لإبلاغه، في ظل منع الزيارات إليه.

ولكن "بويد" تمكنت في النهاية من رؤية جدها المصاب بكورونا من خلف الغرفة الزجاجية المتواجد بها، وذلك بمساعدة الموظفين المتواجدين بمركز الرعاية، بحسب شبكة "سي إن إن".

وعبرت "بويد" عن سعادتها بإخبار جدها بخطبتها، وأوضحت، أنها تأمل أن يكون حاضرًا لحفل زفافها في العام المقبل.

ونشر المركز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الصورتين اللتين التقطها الموظفون، لتحصل على أكثر من 400 ألف تفاعل خلال أربعة أيام.


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