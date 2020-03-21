البرادعي: يجب فرض حظر التجوال

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حظر التجوال

البرادعي

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الشفافية

طالب الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق بضرورة فرض حظر التجوال لمنع انتشار  فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البرادعي على حسابه في تويتر: العزل الاجتماعي الطوعي غير كاف.. المطلوب هو حظر التجوال باستثناء الخدمات الأساسية وهو الإجراء الأكثر فاعلية الذى قامت به معظم الدول لمكافحة الكورونا والحد من انتشاره.

وأوضح البرادعي أيضا أن مصر  بسبب الكورونا  ستكون كغيرها من الدول أمام أزمة صحية وتحديات اقتصادية غير مسبوقة لمدة ليست قصيرة.

وطالب بضرورة وجود الشفافية، والتوعية بما هو قادم، بالإضافة إلى خطة متكاملة، ومسئولية كل فرد في تنفيذها، الانضباط والتكاتف المجتمعي هي أمور أساسية. الوقت ليس في صالحنا ولكن عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العزائم.


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