كرم جبر لـ"محمد رمضان": خلي عندك دم

21 مارس 2020 - 11:13 ص

هاجم كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الفنان محمد رمضان عقب ارتدائه قناع كورونا، قائلا: "خلي عندك دم، بلاش الشغل ده، زي العفاريت وماشي في الشوارع، الصعود السريع سيتبعه سقوط سريع".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مواصلا هجومه: "أنت عندك متابعين كتير وفيه ناس بتحبك وشباب بتحبك، مطالبا الفنانين بضرورة التكاتف لمواجهة وباء فيروس كورونا.



وتابع: "في أوقات الأزمات لابد أن تلتحم الناس مع بعضها، ولابد أن يظهر الفنانون ذوو الشعبية الكبيرة كعادل إمام وغيره ليتحدثوا للناس الذين يحبونهم".



ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن هذه الأزمة ستكشف الوجوه المزيفة على حقيقتها، مطالبًا رجال الأعمال بالتبرع لصالح الدولة ولو بمال قليل فهم يعتبرون خط الدفاع الأول عن الدولة.



يذكر أن الفنان محمد رمضان، جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها مرتديا قناع ذهبي، وعلق رمضان، على الصورة،:"الوقاية خير من العلاج"، وجاءت الصورة بعد أن شكل فيروس كورونا قلقًا كبيرًا في مصر والعالم.

