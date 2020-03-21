كريستيانو رونالدو يتلقى نبأ سارا في الحجر الصحي

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محمد عبد الحارس
ويقضى النجم فترة الحجر الصحي بمدينة ماديرا بالبرتغال، بعد إصابة زميله في يوفنتوس دانييلي روجاني بفيروس كورونا.
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