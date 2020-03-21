كريستيانو رونالدو يتلقى نبأ سارا في الحجر الصحي

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ذكرت تقارير صحفية برتغالية، أن ماريا دولوريس أفييرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد غادرت المستشفى الذي نقلت إليه قبل أسابيع بعد تعرضها لجلطة دماغية.
وبحسب صحيفة "Record"، فإن حالة ماريا جيدة حاليا ولا شيء يهدد صحتها، ونقلت ماريا البالغة 65 عاما،

يذكر أنه في الثالث من الشهر الجاري إلى أحد مستشفيات جزيرة ماديرا في البرتغال، بعد تعرضها لجلطة دماغية، وقالت وسائل إعلام حينها، إن والدة رونالدو، عانت من سكتة دماغية، ناتجة عن حدوث تجلط دموي.

ويقضى النجم فترة الحجر الصحي بمدينة ماديرا بالبرتغال، بعد إصابة زميله في يوفنتوس دانييلي روجاني بفيروس كورونا.


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