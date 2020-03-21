كريستيانو رونالدو يتلقى نبأ سارا في الحجر الصحي

ذكرت تقارير صحفية برتغالية، أن ماريا دولوريس أفييرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد غادرت المستشفى الذي نقلت إليه قبل أسابيع بعد تعرضها لجلطة دماغية.

وبحسب صحيفة "Record"، فإن حالة ماريا جيدة حاليا ولا شيء يهدد صحتها، ونقلت ماريا البالغة 65 عاما،



