» أمطار ورياح خفيفة.. معلومات مهمة عن طقس اليوم

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الأرصاد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم السبت، موضحة أنه يسود منطقة القاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
وأكدت الهيئة في البيان الصادر، الوجه البحري سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة الى معتدلة.
وأضافت أن السواحل الشمالية الغربية ستشهد طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة".
وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس فى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة الى معتدلة، وفي جنوب الصعيد: لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.

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