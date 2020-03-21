التعليم: نتفاوض مع المدارس الخاصة بشأن "المصروفات"

21 مارس 2020 - 10:58 ص

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية، أنه جار التفاوض مع المدارس الخاصة بشأن مشكلة المصروفات الدراسية.



وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، قائلا: "نبحث مع أصحاب المدارس الخاصة مشكلة المصروفات الدراسية في ظل توقف الدراسة بسبب أزمة انتشار فيروس كوفيد 19.



وتابع: "يتم التفاوض معهم بالنيابة عن أولياء الأمور وقريبا سنصل لنتيجة جيدة في هذا الشأن، مؤكدا أنه لم يعد للدروس الخصوصية مكان في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الوزارة تحارب الدروس الخصوصية.

