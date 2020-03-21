» فيديو نادر لإليسا ووالدتها بعيد الأم

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اليسا

عيد الام

هنأت الفنانة إليسا والدتها بمناسبة حلول عيد الأم، وقامت بنشر فيديو جمعهما، كما وجهت رسالة لها.

وعلقت إليسا على الفيديو قائلة: "بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس".

وكانت إليسا عبرت عن سعادتها بحملة التبرعات التي قام بها التليفزيون اللبناني في الوقت الحالي لمساعدة مرضى فيروس كورونا، في محاولة لنشر الإيجابيات.

وقالت في تغريدة سابقة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "حملة التبرعات اللي صارت ببرنامج #صار_الوقت واللي رح تكفي يوم الأحد على mtv بتخلينا نفتخر إنو نحنا شعب رغم كل الصعوبات ما بتموت الإنسانية فيه! الله يعطي الناس عا قد نيتها ونضل إيد واحدة بوجّ كل الأزمات".

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