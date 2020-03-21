حفل جنس جماعي على سيدة أمام طفلتها في القليوبية

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متابعات- أمينة عبد العال

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الشرطة

القليوبية

الخصوص

جنس جماعى

استدرج صاحب مكتب خدمات سيدة تعمل في تنظيف المنازل،  حيث قام باغتصابها مع رجلين آخرين، بعد أن قاموا بتهديدها وتنويم ابنتها بوضع مخدر في عصير قدموه لها.

وتروي "أ" الأحداث قائلة: اتصل بي صاحب مكتب خدمات وطلب مني تنظيف شقة في منطقة الخصوص بالقليوبية بمبلغ 400 جنيه فوافقت علي الفور لحاجتي للمال، واصطحبت معي ابنتي والتي تبلغ من العمر 5 سنوات، وذهب معي صاحب المكتب، وعندما توجهنا إلي الشقة التي سأقوم بتنظيفها فوجئت بصاحب المنزل ومعه رجلان آخران.

وتكمل حديثها لـ"صدى البلد" قائلة: "أعطي صاحب المنزل كوبا من العصير لابنتي ثم فوجئت بالرجلين الآخرين يحملان "مطواة" معهما وقاما بتهديدي للموافقة علي اغتصابي وفوجئت بابنتي فاقدة الوعي، ثم تناوبوا صاحب الشقة والرجلين وصاحب المكتب باغتصابي وسط صراخي لمدة ساعة كاملة.

وعندما تركوني غادروا الشقة وحاولت إفاقة ابنتي لكنها لم تفق فلجأت إلى الجيران الذين تدخلوا وذهبوا معي إلى قسم الشرطة واتصلوا بطليقي الذي جاء واصطحب ابنتي للمستشفى للاطمئنان عليها.

جدير بالذكر أن الشرطة لم تجد أحد بالشقة ولكن الجيران أبلغوا عن اسم صاحب الشقة واتضح أنه متزوج وهناك خلافات بينه وبين زوجته تركت علي أثرها الشقة لكنهم تمكنوا من العثور عليه وأخذوا بطاقته وتم القبض عليهم وجار التحقيق معهم حاليا.


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