» دولة عربية تعلن وقف النقل العام بسبب كورونا

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وقف

المغرب،

النقل العام

فيروس كورونا

     
قررت السلطات المغربية وقف حركة المسافرين بين مختلف مناطق وجهات المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس ”كوفيد 19“.

وبعث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مساء الجمعة، بكتب رسمية إلى كل ولاة الجهات وعمال الأقاليم تتضمن هذا القرار.

ودعا وزير الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية حتى ”لا تتحرك أي وسيلة لنقل المسافرين ابتداء من الثلاثاء 24 مارس الساعة الثانية عشرة ليلا، وعلى سائقي الحافلات الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الوصول، حتى لا تصل مركباتهم إلى وجهتها بعد التاريخ المحدد أعلاه“.

كما أكد البلاغ على عدم بيع أي تذكرة سفر لن تحترم رحلتها الشروط المحددة.

وأشار إلى ضرورة أن تكون شركات نقل المسافرين مستعدة لوضع مركباتها والسائقين رهن إشارة السلطات في حالة الحاجة إليها.

وبدأ المغرب تنفيذ حالة الحجر الصحي ابتداء من الساعة السادسة من مساء الجمعة، وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة به 86 بينها 3 وفيات، فيما تعافت حالتان.

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