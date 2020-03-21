وزير التعليم لـ أولياء الأمور: "اسمعوا الفيديو ده وبعدين ابقوا اسألوا"

21 مارس 2020 - 10:17 ص

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على تساؤل المواطنين بشأن امتحانات النصف الثاني، قائلا: اسمعوا فيديو إجراءات التعليم عن بعد، الناس بتستسهل تسأل قبل ما تقرأ أو تسمع".



وأضاف"شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، قائلا:"مش عايز الناس تقلق، إحنا كل حاجة جديدة نحاول نعملها كان الرأى الأولاني أنها مش هتنفع أو لغة مش هنقدر، ولكن إحنا قدرنا نعمل حاجات كتير ومصر دلوقتي تمتلك بنية قوية، ياريت ناخد نظرة إيجابية للأمور".



وتابع: "الوزارة وضعت فيديو ترد فيه على كافة الأسئلة بشأن قراراتها الأخيرة حول المواد والامتحانات بسبب كورونا، على موقع الوزارة وفيس بوك"، مطالبا المواطنين بمشاهدة الفيديو، معقبا:" إذا لم يرد الفيديو على كافة أسئلة المواطنين فالوزارة جاهزة للرد عليها".

