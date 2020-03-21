» نجم ريال مدريد مهدد بالسجن 12 عاما بسبب كورونا

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ريال مدريد

كورونا

لوكا يوفيتش

أصبح النجم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريـال مدريد الإسباني مهددا بالسجن لمدة 12 عاما بسبب كسره قواعد الحجر الصحى، والسفر إلى بلاده رغم إعلان النادي الملكي وضع جميع اللاعبين في الحجر المنزلي لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأثار "يوفيتش" غضب السلطات الصربية، بعد وصول اللاعب إلى بلاده قادما من إسبانيا، حيث وجه الرئيس الصربى، ألكسندر فوتشيتش، رسالة قاسية إلى مهاجم ريـال مدريد، قائلا: "إذا غادرت منزلك فسيتم اعتقالك على الفور".
وكان يوفيتش ترك الحجز المنزلي في العاصمة مدريد وتوجه إلى صربيا على متن طائرة للاحتفال بعيد ميلاد صديقته وسط حالة من الغضب سيطرت على رئيس الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، التي قالت في تصريحات صحفية: "آمل أن يبقى الجميع في البلد الذي يقيمون فيه، وفى صربيا من الضرورى أن تبقى معزول لمدة 14 إلى 28 يومًا، ومن الصعب السيطرة على التحركات".

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