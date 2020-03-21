أديب: "ماتروحش النهاردة لأمك بدل ما تندم وتلطم"

21 مارس 2020 - 09:51 ص

هنأ الإعلامي عمرو أديب، الأمهات بمناسبة عيد الأم، محذرًا الأبناء من الذهاب لأمهاتهم لتهنئتهم بعيد الأم خوفا من نقل العدوى بفيروس كورونا، قائلا: "ماتروحش لأمك بدل ما تندم وتلطم".



وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "هدية عيد الأم هذا العام يجب أن تكون مكالمة هاتفية فقط للاطمئنان" .



وتابع: "احميهم بدل ما تندم ندم عمرك، أرجوكم أتوسل إليكم، هنقعد بعد كده تحت رجل أمك وتلطم وتعيط"، كاشفا عن أن 50% من الحالات الموجودة في مستشفيات العزل في نيويورك أقل من 50 عاما.

