بعد سقوطها فجأة.. تشييع عروس الشرقية بالطرحة وفستان الزفاف

21 مارس 2020 - 09:46 ص

وسط حالة من الحزن بين المشيعين، قام أهالي مدينة ههيا أمس بتشييع جثمان العروس التي توفيت إثر إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة، أثناء زفافها بمركز ههيا في محافظة الشرقية.

وقام الأهالي بحمل نعش العروس، بعد تزيينه بالورود وطرحة فستان الزفاف.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى ههيا المركزي لـ "نيرة إ ا" مصابة بأزمة قلبية وتوفيت إثر إصابتها.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وتبين أن المتوفاة كانت توجهت برفقة ذويها والمعازيم لالتقاط صور الزفاف، وأثناء استقلالها السيارة رفقة زوجها أصيبت بأزمة قلبية مفاجئة ما أدى لوفاتها.