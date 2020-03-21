قرار جديد من مرتضى منصور بشأن فيروس كورونا

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قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، مد فترة إغلاق النادي لمدة أسبوع آخر قابلة للتجديد.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتماشيًا مع قرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بإغلاق الأندية الشعبية، وحفاظًا على سلامة وصحة أعضاء النادي.


 


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