  • السبت 21 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:30 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وزير التعليم لـ أولياء الأمور: "اسمعوا الفيديو ده وبعدين ابقوا اسألوا"

أحدث عمليات النصب بسبب كورونا

أحدث عمليات النصب بسبب كورونا

وزيرة الصحة هالة زايد

وزيرة الصحة: "اللي بيحب أمه ميروحلهاش"

فيروس كورونا

لليوم الثالث.. الصين بدون فيروس كورونا

تشييع عروس الشرقية بالطرحة وفستان الزفاف

بعد سقوطها فجأة.. تشييع عروس الشرقية بالطرحة وفستان الزفاف

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "ماتروحش النهاردة لأمك بدل ما تندم وتلطم"

الصحة العالمية تحذر من الكمامات

الصحة العالمية: وفاة 10 آلاف حالة كورونا في العالم

الزمالك

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن فيروس كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كورونا يقترب من ترامب.. إصابة مساعد " بنس"

كورونا في الدول العربية

3 دول عربية لم تسجل إصابات بـ"كورونا".. تعرف عليها

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مال وأعمال

الدولار
الدولار
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 21 مارس تراجعا ملحوظا حيث سجل 15.65 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.

كما سجل الدولار في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دولة عربية تعلن وقف النقل العام بسبب كورونا
» نجم ريال مدريد مهدد بالسجن 12 عاما بسبب كورونا
» ابنة أحمد زاهر تشارك متابعيها بهذه الصورة الجريئة مع والدتها
» "داغر" يوجه رسالة حزينة إلى أمه
» فنانة شهيرة تنتقد عبارات الغزل لها: أنا ست متجوزة وجوزي ميقبلش
» بعد أنباء إصابة حماقي بفايروس كورونا .. مدير أعماله يعلن إصابته
» ملكة الأردن تتسبب في إيقاف مذيعة شهيرة بسبب زلة لسان
» شاهد .. الظهور الأول لأنغام بعد أزمتها مع زوجها أحمد إبراهيم
» تعليق مفاجيء من مدرب منتخب مصر السابق على الإطاحة بحسام عاشور
» تونس تبدأ الحجر الصحي العام الأحد ولمدة أسبوعين
» الإمارات تسجل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة