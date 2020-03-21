» ملكة الأردن تتسبب في إيقاف مذيعة شهيرة بسبب زلة لسان

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مذيعة

ملكة الاردن

أصدر محمد القاضي - مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الأردنية - قرارا بإيقاف المذيعة لارا طماش بعد تعليقها غير اللائق أثناء زيارة الملكة رانيا لشركة تخص الألعاب الإلكترونية .

الشركة تسمى "طماطم" وهي متخصصة في الألعاب الإلكترونية لكن يبدو أن المذيعة لم تكن ملمة بالأمر ، فقالت إن الشركة متخصصة في الصلصة والكاتشب  وهو الأمر الذي فتح بابا لا ينتهي من السخرية .

كما صرح رئيس الإذاعة والتليفزيون الأردني أنه سيتم معاقبة المخطئ ومكافئة المجتهد من خلال لجنة تحقيق أمر بتشكيلها لاحقًا.‏

يشار إلى أن لارا طماش قد كتبت اعتذارًا رسميًا عبر صفحتها على Facebook، تعبر فيه عن أسفها لهذا الخطأ غير المقصود متمنية من ‏القائمين على الشركة مسامحتها وقبول اعتذارها.‏

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