» ملكة الأردن تتسبب في إيقاف مذيعة شهيرة بسبب زلة لسان

21 مارس 2020 - 08:07 ص

أصدر محمد القاضي - مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الأردنية - قرارا بإيقاف المذيعة لارا طماش بعد تعليقها غير اللائق أثناء زيارة الملكة رانيا لشركة تخص الألعاب الإلكترونية .



الشركة تسمى "طماطم" وهي متخصصة في الألعاب الإلكترونية لكن يبدو أن المذيعة لم تكن ملمة بالأمر ، فقالت إن الشركة متخصصة في الصلصة والكاتشب وهو الأمر الذي فتح بابا لا ينتهي من السخرية .



كما صرح رئيس الإذاعة والتليفزيون الأردني أنه سيتم معاقبة المخطئ ومكافئة المجتهد من خلال لجنة تحقيق أمر بتشكيلها لاحقًا.‏



يشار إلى أن لارا طماش قد كتبت اعتذارًا رسميًا عبر صفحتها على Facebook، تعبر فيه عن أسفها لهذا الخطأ غير المقصود متمنية من ‏القائمين على الشركة مسامحتها وقبول اعتذارها.‏

