» ملكة الأردن تتسبب في إيقاف مذيعة شهيرة بسبب زلة لسان

أحمد عادل شعبان
أصدر محمد القاضي - مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الأردنية - قرارا بإيقاف المذيعة لارا طماش بعد تعليقها غير اللائق أثناء زيارة الملكة رانيا لشركة تخص الألعاب الإلكترونية .
الشركة تسمى "طماطم" وهي متخصصة في الألعاب الإلكترونية لكن يبدو أن المذيعة لم تكن ملمة بالأمر ، فقالت إن الشركة متخصصة في الصلصة والكاتشب وهو الأمر الذي فتح بابا لا ينتهي من السخرية .
كما صرح رئيس الإذاعة والتليفزيون الأردني أنه سيتم معاقبة المخطئ ومكافئة المجتهد من خلال لجنة تحقيق أمر بتشكيلها لاحقًا.
يشار إلى أن لارا طماش قد كتبت اعتذارًا رسميًا عبر صفحتها على Facebook، تعبر فيه عن أسفها لهذا الخطأ غير المقصود متمنية من القائمين على الشركة مسامحتها وقبول اعتذارها.
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