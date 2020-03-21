شوبير يفاجيء حسام عاشور برأي صادم في استغناء الأهلي عنه

21 مارس 2020 - 07:12 ص

أكد الإعلامي أحمد شوبير أنه يجب علي حسام عاشور - كابتن الأهلي - أن يقبل تصرفات إدارة النادي الأهلي معه .



وقال "شوبير" في برنامجه على فضائية "أون تايم سبورت" : عندما كنت حارسا للنادي الأهلي أصبت وعندما خرجت من الإصابة فوجئت أن الحضري أصبح أساسيا ، تكلمت مع الكابتن إكرامي والكابتن ثابت البطل ، ونصحوني بالحديث مع كابتن صالح سليم.



وأضاف: عندما ذهبت لصالح سليم تحدثت معه فطلب مني التدريب بجدية والعودة أساسيا ، فسألته: ماذا لو تم الاستغناء عني نهاية الموسم؟ .. فقال لي: وقتها تكون وجهة نظر المدير الفني .. وبناء على ذلك قررت الاعتزال.



وأضاف: كابتن حسام عاشور لاعب من طراز فريد جدا ونوعية لن تتكرر .. لكن هذا هو عصر الاحتراف الذي لا يعترف بالعاطفة.



