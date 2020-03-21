فيروس كورونا يصل مكتب نائب الرئيس الأمريكي

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"أديب" يطالب بمنع الصلاة في المساجد بسبب كورونا
وزيرة الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن "كورونا"
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