الرئيس الإيراني: إدارة ترامب تناصر كورونا

21 مارس 2020 - 12:20 ص

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الجمعة، الإدارة الأمريكية بـ"مناصرة" فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) عبر مواصلة تطبيق العقوبات ضد بلاده في الظروف الحالية.



جاء ذلك في رسالة وجهها روحاني للشعب الأمريكي، أوضح فيها أن "طهران تتعرض لأقسى إرهاب اقتصادي أمريكي في التاريخ وواشنطن غير مستعدة للتخلي عن سياسة الضغوط القصوى وهي تناصر الفيروس بمواصلة العقوبات".

وأشار أن "واشنطن منذ انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران في مايو/أيار 2018 فرضت أكثر من مئة حزمة من العقوبات التي استهدفت النظام الاقتصادي والمالي لإيران؛ مما أدى لأضرار بمليارات الدولارات للشعب الإيراني وقلص من قدرات البلاد على مكافحة كورونا".

وحذر روحاني أن "أية سياسة قصيرة النظر وعدائية تهدف لإضعاف النظام الطبي في إيران وفرض قيود على مواردنا المالية في مكافحة الفيروس، ستكون لها تداعيات على مكافحة الوباء في بقية الدول".

وأكد أن كورونا "مسألة حياة أو موت تخص جميع الدول وهزيمته واجب عالمي".

وأردف قائلا "مع تحول الفيروس لوباء خطير فلن يكون هناك فاصل بين باريس ولندن وواشنطن وطهران"، وأن "فيروس كورونا يهدد وجود البشرية بغض النظر عن العرق والديانة والقومية والجنس".

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران وصل إلى 19644 شخصا، الجمعة، وتوفي جراء الفيروس 149 شخصا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1433 حالة، حسب معطيات وزارة الصحة الإيرانية.

وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.