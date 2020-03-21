» تونس تبدأ الحجر الصحي العام الأحد ولمدة أسبوعين

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قالت رئاسة الحكومة التونسية إن الجحر الصحي العام الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد، الجمعة، يبدأ العمل به يوم الأحد، ويستمر إلى السبت 04 أبريل/نيسان القادم.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة التونسية، مساء الجمعة، اطلعت عليه الأناضول
وأوضح البيان أن "المقصود بالحجر الصحي ملازمة كل المواطنين والمواطنات، والمقيمين بالبلاد لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود(باحتياجات المنزل) والعلاج".
وأضاف البيان أنه "يُستثنى من ذلك العاملون في القطاعات التي سيتم تحديدها سواء كان ذلك في القطاعين العام أو الخاص."
وتابع "بالنسبة للقطاع العام يتواصل السير العادي للمرفق العامة في المجالات الحيوية التالية : الغذاء، الصحة، الإدارة، القضاء، الطاقة، الأمن، الماء، النقل، الاتصالات، الاعلام، النظافة والأنشطة الصناعية الحيوية."
وأكدت رئاسة الحكومة أنه "بهدف حماية الأفراد وخاصة الفئات الضعيفة والمؤسسات من تداعيات أزمة الكورونا، تعلن السبت عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية، وستقدم مزيد من الإيضاحات عن التدابير المتخذة."
وشدّد البيان أن "الحكومة لن تتوانى في ردع المحتكرين والمستهترين بقوت المواطنين وبصحتهم وسلامتهم."
وفي وقت سابق الجمعة أعلن الرئيس، قيس سعيد، فرض حجر صحي كامل على البلاد، في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وأوضح سعيد، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، أن الخطوة تشمل عزل المدن عن بعضها، ووقف التنقل بينها إلا في الحالات القصوى جدا.
وأضاف أن الخطوة تقتضي أيضا أن يلازم أكثر السكان بيوتهم، ولا يغادروها إلا في حالات الضرورة القصوى.
وتابع أنه سيتم كذلك غلق المناطق الصناعية الكبرى، حيث يتواجد عدد مكثف من العاملين.
والجمعة، ارتفع في تونس عدد الإصابات بكورونا إلى 54، عقب تسجيل 15 حالة جديدة.
وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة. -

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