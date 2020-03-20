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ارتفاع ضحايا كورونا في مصر إلى 285 إصابة بينهم 8 وفيات

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خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
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المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الصحة ، الجمعة، تسجيل حالة وفاة و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 285 إصابة بينهم 8 وفيات.
وأوضح متحدث الوزارة خالد مجاهد، في بيان عبر فيسبوك، أنه "تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا".
وأشار أيضا إلى "تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة (المتاخمة للعاصمة القاهرة) وكان عائدا من إيطاليا".
وذكر مجاهد أن إجمالي عدد ضحايا الفيروس حتى الجمعة، بلغ 285 إصابة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها، و8 حالات وفاة.
وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة. -

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