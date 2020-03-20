كورونا.. 85 حالة جديدة في 9 دول عربية

20 مارس 2020 - 10:40 م

سجلت 9 بلدان عربية، مساء الجمعة، 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفق بيانات رسمية.



وأعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 470.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "معظم الحالات الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا من بريطانيا وسويسرا ووضعوا في الحجر الصحي، ومنها 5 حالات لمواطنين قطريين".

فيما أعلن الأردن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 85، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة، بحسب بيان لوزارة الصحة.

وفي السياق نفسه، أعلن مصدر بوزارة الصحة السودانية تسجيل ثاني إصابة بالفيروس.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية نقلا عن المصدر، إن الحالة هي "لمواطن أجنبي في الأربعينات من العمر يعمل في منظمة دولية".

وفي لبنان ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 163 حالة بعد تسجيل 14 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن "ابتداء من 21 فبراير (شباط) الماضي، وحتى 19 آذار (مارس) الجاري، بلغ مجموع إصابات كورونا المثبتة مخبريا 163 حالة".

ولفتت إلى أنه "تم تسجيل شفاء حالتين جديدتين، ليرتفع مجموع الحالات التي شفيت تماما إلى 5".

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء 17 مصابا.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في مؤتمر صحفي، إن الإصابة "لمواطن من محافظة سلفيت (شمال)، قادم من باكستان، ليرتفع العدد إلى 48".

فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 11 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 159 إصابة.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن "10 من الإصابات الجديدة مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، 9 منها لمواطنين، وحالة لوافدة من الجنسية اللبنانية، وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سويسرا".

وفي تونس، ارتفع عدد الإصابات إلى 54، عقب تسجيل 15 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة.

أما المغرب، فأعلن تسجيل 11 حالات، ليرتفع الإجمالي إلى 77، حسب وزارة الصحة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الحالات موزعة على 6 بمدينة مكناس (شمال)، وحالة واحدة بمدينة سلا (شمال)، وواحدة بالقنيطرة (شمال)".

وفي البحرين، أظهر الموقع الإلكتروني الخاص برصد تطور حالات كورونا، رصد 7 إصابات، مقابل تعافي حالتين، ليصل إجمالي عدد المصابين 179، والمتعافين 112.

وحتى الجمعة، أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.