» كورونا.. بريطانيا تغلق المطاعم والحانات والمقاهي

20 مارس 2020 - 10:10 م

قررت الحكومة البريطانية، إغلاق المطاعم والحانات والمقاهي ودور السينما والمسارح، اعتبارا من مساء الجمعة وحتى إشعار آخر، في إطار التدابير ضد فيروس كورونا.



وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، حول تفشي كورونا: "نقول للمقاهي والحانات والمطاعم أن يغلقوا هذه الليلة، وألا يفتحوا مرة أخرى غدا".



كما طالب النوادي الليلية والمسارح ودور السينما والصالات الرياضية بتعليق أنشطتها أيضا.



ودعا جونسون الشعب إلى عدم الخروج من المنازل، مبينا أنهم سوف يهزمون الفيروس من خلال التكاتف.



ووفق إحصاءات رسمية، بلغ عدد وفيات كورونا في المملكة المتحدة 144 شخصًا، فيما وصلت حصيلة الإصابات إلى 3269 حالة.



وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 265 ألف شخص في 182 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.